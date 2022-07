Carlos Clerc será el primer fichaje del Elche

Sin equipo tras su paso por el Levante, el lateral zurdo de 30 años seguirá jugando en LaLiga la próxima temporada. Aunque se había hablado de su regreso al Girona, Carlos Clerc finalmente firmará con el Elche, convirtiéndose así en su primer fichaje.

El defensor competirá con un puesto en el once con Johan Mojica, aunque habrá que ver si el conjunto ilicitano logra retener a este último en sus filas ya que tiene a Atlético de Madrid y Sevilla como pretendientes. Carlos Clerc, por su parte, deberá superar un exhaustivo reconocimiento médico antes de firmar con el Elche.

Las lesiones no han frenado el interés del Elche en Carlos Clerc

Y es que las lesiones han marcado el final de su etapa en el Levante. Carlos Clerc, incluso, llegó a mostrar su malestar con el club: “Notaba en el entrenamiento algo raro, sentía que llegaba y me miraban como: Mira éste, la película que se ha montado’'. Y se lo dije al presidente que me molestaba y la sorpresa que me llevo es que el presidente pensaba lo mismo. Me dijo: ‘Me han dicho los servicios médicos que puedes entrenar y jugar. Y esto no me lo esperaba de alguien como tú”.

“Fueron mis peores meses como jugador, por la lesión y porque tienes una lesión que nadie la reconoce. Eso es doble putada. Vas pegando palos de ciego, con dudas, con un club que en ciertos momentos te da la espalda es complicado”, llegó a decir Carlos Clerc en Twitch.