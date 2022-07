Koundé jugará en el Chelsea la próxima temporada

El culebrón se ha terminado. Por lo menos así lo aseguran desde Inglaterra. Jules Koundé se incorporará al Chelsea, que se habría impuesto al Barcelona en la puja por el central del Sevilla.

Noticias relacionadas Redes sociales. Se convierte en viral una fotografía de Aurah Ruiz sin filtros

Según The Sun, el cuadro londinense pagará 60 millones de euros más 4 en variables por el futbolista de 23 años. Está previsto que Jules Koundé pase reconocimiento médico con el Chelsea en las próximas horas. Por ese motivo, para que no se caiga su traspaso, el Sevilla ha preferido que el defensor realizase ejercicios en el gimnasio en lugar de entrenar con sus compañeros.

Aunque también se había hablado del interés del Barcelona por Jules Koundé, el club culé se ha centrado en el fichaje de Lewandowski, lo que ha aprovechado el Chelsea para imponerse en la puja por el francés. Por otro lado, hubiera sido difícil que el Barcelona igualase su oferta. Sólo estaba dispuesto a poner sobre la mesa 40 millones de euros y a algún futbolista como podrían ser Memphis Depay o Sergiño Dest, algo a lo que el Sevilla se ha opuesto.

¿Por qué Koundé irá al Chelsea y no al Barcelona?