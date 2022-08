Iraola responde: ¿Dimitirá si el Rayo Vallecano ficha a Diego Costa?

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró que el Mallorca, al que se enfrentan esta jornada, es “un rival defensivamente muy difícil de batir” y aseguró que, a falta de seis días para que se cierre el mercado de fichajes, habrá “movimientos seguro” en su plantilla. Uno de los que podría llegar es Diego Costa, lo que podría llevar al técnico vasco a dimitir según se ha publicado ya que estaría en contra de su fichaje.

Tras empatar con el Barcelona y ganar al Espanyol, ambos a domicilio, el Rayo se estrena en Vallecas ante el Mallorca.

“El Mallorca es un equipo que la temporada pasada, con Javier Aguirre, fue y sigue siendo defensivamente difícil de batir. Tiene un sistema de estructura difícil de encontrar huecos y a nivel individual los tres centrales y los carriles tiene un nivel alto y pierden pocos duelos”, dijo Iraola, en conferencia de prensa.

“Sé que si te pones por detrás es muy difícil ganarles. El año pasado no perdió ningún partido que empezó marcando y ojalá no tengamos que ponernos por detrás”, señaló el técnico vasco, “contento” con la plantilla aunque a la espera de refuerzos.

“Va a haber movimientos seguro”, admitió Iraola, que recalcó la importancia de pensar como grupo para volver a lograr el objetivo de la permanencia.

“Tenemos que tercer claro que el éxito individual va ligado al éxito colectivo. Cuando ganamos todos parecemos mejores. Tiene que haber un punto de solidaridad y egoísmo en cada uno y saber que los jugadores deben ayudar de lunes a domingo. No es sencillo hacer un once pero yo tengo que poner a los once que creo que nos darán más opciones de ganar”, señaló.

Iraola y la llegada de Diego Costa al Rayo Vallecano

Sobre las informaciones que está semana salieron publicadas en un medio de comunicación nacional de una posible dimisión en caso de que llegara Diego Costa al equipo, Iraola fue tajante.

“Es absolutamente mentira que vaya a dimitir. Cuando leí esas declaraciones mías entrecomilladas no sé de dónde proceden. No conozco al que las escribe. Es falso”, apuntó.

Por último, Iraola mandó un mensaje de agradecimiento a la afición del Rayo Vallecano que los últimos días, debido a que el club no tiene informatizado el sistema de los abonos, tuvo que hacer largas colas alrededor del estadio, incluso a veces haciendo noche, para ser atendida en taquilla.

“Quiero agradecer a la gente que ha hecho un esfuerzo increíble por volver a ser abonados e intentar ayudarnos. Es de agradecer. Llevamos un montón de abonados y es algo que nosotros y los jugadores tenemos en la cabeza e intentaremos agradecerlo. No podemos garantizar resultados pero queremos que la gente se sienta orgullosa de lo que ve en el campo. No podemos fallar a la gente que hace un esfuerzo desde la grada”, concluyó.