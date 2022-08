Javier Aguirre pide al Mallorca que fiche a Braithwaite al Barcelona

Tras perder frente al Betis, el cuadro bermellón no ha sido capaz de sumar una victoria en las dos primeras jornadas. Aunque Javier Aguirre está satisfecho con el rendimiento de su equipo, pretende que el Real Mallorca incorpore a un nuevo delantero antes del cierre de mercado. El elegido por el técnico mexicano sería Martin Braithwaite, del Barcelona, con el que coincidió en el Leganés.

Si bien el delantero de 31 años necesita minutos si quiere estar en el Mundial de Catar con Dinamarca, no está poniendo al Barcelona fácil su salida. Con contrato en vigor hasta 2024, una buena solución para él sería recalar en calidad de cedido en el Real Mallorca. ¿Conseguirá el conjunto balear hacerse con sus servicios tal y como apunta El Diario de Mallorca que es su intención?

Javier Aguirre, contento con el Mallorca

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, rehusó opinar sobre los dos penaltis señalados por el colegiado González Fuertes que sellaron la victoria (1-2) del Betis en Son Moix, ambos materializados por Borja Iglesias.

“En 47 años no he hablado de los árbitros, y no lo haré ahora. Así como en Bilbao quizás no merecimos empatar, hoy no merecimos perder. Estoy orgulloso del esfuerzo de los chicos y así se los he dicho. La temporada es joven y esto no ha hecho más que empezar, no podemos bajar la guardia”, señaló Javier Aguirre.

Javier Aguirre se refirió al surcoreano Kang In Lee y al kosovar Vedat Muriqi. “Kang Lee ha estado muy bien. Es un chico que si le dejan libre de responsabilidad responde y ojalá siga en esa línea porque le necesitamos. Tiene desequilibrio y velocidad y espero que continúe demostrando esa intensidad y compromiso”, indicó.

Con respecto a Muriqi, autor del gol ante el Betis, el “Vasco” aseguró que está recuperando su mejor forma física tras los problemas con su fichaje.

“Vedat no hizo la pretemporada y tiene un déficit de integración con sus compañeros. Va cogiendo forma paulatinamente y hoy estuvo a la altura de todo el equipo. Espero mucho de él, y ya el año pasado nos dio muchas cosas buenas”, precisó Javier Aguirre.