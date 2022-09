La Selección tiene recambio para Luis Enrique

Aunque Marcelino optó por no renovar con el Athletic para estar libre por si Luis Enrique dejaba la Selección tras el Mundial de Qatar, la Federación no tiene necesidad de precipitarse ni con el asturiano ni con ningún otro candidato. Y es que Luis de la Fuente, el actual seleccionador Sub-21, podría hacerse cargo de la Selección hasta verano. Entonces la Federación tendría más opciones sobre la mesa para relevar a Luis Enrique. No obstante, el propio Luis de la Fuente podría ganarse dicha opción durante los meses que estuviera en el cargo.

Noticias relacionadas Redes sociales. Melyssa Pinto aclara su relación con Iker Casillas

Luis de la Fuente, abierto a ser el recambio de Luis Enrique en la Selección

Según MARCA, ni Rubiales ni Molina tienen claro qué sucederá con Luis Enrique tras el Mundial. Es el citado diario el que habla de Luis de la Fuente como su posible recambio en la Selección. Cuestionado al respecto hace un año, el técnico de 61 años se mostraba abierto a aceptar el desafío: “Claro que me plantearía cogerla”. “Ahora mismo me siento valorado. Cuando eso no sea así, ya me replantearé otras cosas. Yo he aprendido a ser cortoplacista en el fútbol. Mi objetivo es volver a clasificar a la Selección para el campeonato de Europa. ¿Después? No lo sé”, manifestó entonces Luis de la Fuente.

El que sí ha hablado ahora ha sido Luis Rubiales, presidente de la Federación, sobre el futuro de Luis Enrique en la Selección. “Hace meses nos reunimos José Francisco Molina, director deportivo de la Federación, el míster y yo y decidimos esperar a después del Mundial para tomar una decisión. No ha cambiado nada, seguimos en esa situación”, comenzaba diciendo. “Estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo, con el sello de la Selección. En cada ciudad a la que vamos notamos que la afición se ha vuelto a enganchar al equipo. Queríamos estar a la altura de las tres, cuatro o cinco mejores selecciones y creo que lo hemos conseguido”, añadía sobre Luis Enrique.