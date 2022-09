Sergio Ramos y las otras posibles sorpresas de la lista de Luis Enrique

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, Sergio Ramos estaría en la prelista de Luis Enrique para los compromisos de la Selección contra Suiza y Portugal. Además del central del PSG, Cucurella y Jutglà podrían ser las otras sorpresas de la convocatoria de España.

Marc Cucurella ha protagonizado uno de los traspasos más caros del verano. El Chelsea ha pagado nada más y nada menos que 65,3 millones por el lateral zurdo de 24 años. Aunque todo parecía indicar que Luis Enrique contaba con José Luis Gayà y con Jordi Alba, éste ha sido relegado a un segundo plano en el Barcelona. Si bien Marcos Alonso, que es el que le ha quitado el sitio, puede ser convocado con España, el seleccionador asturiano podría dar una oportunidad a Marc Cucurella frente a Suiza y Portugal.

El que no va a estar en el Mundial de Catar con España es Raúl de Tomás. Su fichaje por el Rayo Vallecano con el mercado cerrado implica que no volverá a jugar hasta enero. Dado que no tendrá ritmo de competición, Luis Enrique busca a un nuevo delantero.

Borja Iglesias y Iago Aspas son los atacantes que más en forma han comenzado la temporada, siendo clara la preferencia de Luis Enrique por el futbolista del Betis. Sin embargo, para el asturiano no pasa desapercibido el buen hacer de Ferran Jutglà. El delantero de 23 años del Brujas contribuyó con un gol y una asistencia a la victoria de su equipo por 0-4 ante el Oporto, motivo por el que ha sido nominado a mejor jugador de la última jornada de Champions. En el presente curso Ferran Jutglà ha disputado un total de 11 encuentros en los que ha anotado 6 tantos y repartido cuatro asistencias, registros que no pasan desapercibidos para Luis Enrique.

¿Estará Sergio Ramos en la lista de Luis Enrique?

En el caso de Sergio Ramos, si al central de 36 años le ha surgido la opción de volver a ser convocado con la Selección como cuarto central es por la lesión de Laporte. También por el hecho de que Iñigo Martínez, otro fijo para Luis Enrique, sólo ha podido disputar un partido con el Athletic por culpa de unos problemas físicos. Sergio Ramos, por su parte, ha participado en todos los partidos que ha jugado el PSG hasta la fecha cuajando notables actuaciones.