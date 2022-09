Sergio Ramos sorprende con un radical cambio de look

El central de 36 años atraviesa un momento dulce en el PSG, aunque no le ha servido para entrar en la última convocatoria de Luis Enrique. Aún así Sergio Ramos ha puesto al mal tiempo buena cara y, con una sonrisa de oreja a oreja, ha compartido con sus seguidores su radical cambio de look.

El que fuera defensor del Real Madrid ha dicho adiós a la coleta que le ha acompañado en los últimos meses y se ha rapado la cabeza. “Cambio de marca”, escribía Sergio Ramos en la publicación en la que ha compartido el vídeo de su cambio de look.

Luis Enrique no cierra la puerta a Sergio Ramos

En una convocatoria más de la selección española se repitieron las ausencias de Sergio Ramos y Iago Aspas, a los que el seleccionador Luis Enrique no les cerró las puertas para un futuro regreso, pero dejó claro que en el presente ve a jugadores en su demarcación por encima de ellos en rendimiento.

“Siempre he gustado a muy poquitos y no hay problema”, respondió Luis Enrique ante el debate de las ausencias en su lista con jugadores que tienen continuidad como Sergio Ramos o Iago Aspas y la presencia de otros que apenas están jugando como Marco Asensio o Jordi Alba. “Es normal que haya aficionados de equipos que quieren que vaya uno, a mi también me pasaba cuando era pequeño y no llevaban a Eloy y Ablanedo a la Selección”.

En el caso de Sergio Ramos, celebró Luis Enrique que el defensa va ganando continuidad en el PSG. “Lo primero es una gran noticia volver a ver a Sergio Ramos en los terrenos de juego después de año y pico apartado por las lesiones. Ahora vemos que compite de manera continuada cada tres días. Desde ahí puedo decir lo que sea pero considero que los mejores para venir en la posición de Ramos son los que he convocado”, defendió.