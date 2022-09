Pool via REUTERS

El Espanyol no fichó a Morgan Sanson por culpa de Raúl de Tomás

En un nuevo capítulo de lo que pudo haber sido y no fue ha trascendido ahora el nombre del futbolista al que no pudo fichar el Espanyol antes de que cerrase el mercado. El cuadro perico había alcanzado un acuerdo con el Aston Villa para acoger en sus filas a Morgan Sanson en calidad de cedido. El Espanyol pretendía hacer sitio al centrocampista de 28 años mandando a Raúl de Tomás al Rayo Vallecano, sin embargo la operación no se cerró a tiempo.

Así pues, aunque el conjunto blanquiazul había alcanzado un acuerdo con el Aston Villa, Morgan Sanson se quedó finalmente en el equipo inglés, con el que permanece inédito en el presente curso. El Espanyol, por su parte, ha terminado traspasando a Raúl de Tomás al Rayo Vallecano, aunque éste no podrá debutar hasta el mes de enero.

Además de a Morgan Sanson, el Espanyol no pudo fichar a César Montes por culpa de Raúl de Tomás

Otro fichaje que no pudo cerrar este verano el Espanyol, al no contar con la liquidez que le ha supuesto el traspaso de Raúl de Tomás al Rayo Vallecano, es el de César Montes. No obstante, como hemos contado en LAOTRALIGA, será el primer refuerzo invernal del cuadro perico.

El central de 25 años recalará en el Espanyol en calidad de cedido, aunque el equipo blanquiazul tendrá la obligación de pagar 8 millones de euros a Rayados de Monterrey por hacerse con sus servicios en propiedad a final de temporada. El Espanyol llegó a alcanzar un acuerdo con César Montes horas antes de que cerrase el mercado. Sin embargo, el equipo catalán no fue capaz de hacer lo propio con Rayados de Monterrey, con el que ahora sí ha sido capaz de alcanzarlo.