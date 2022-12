Volverá a la Selección de la mano de Luis de la Fuente

Con la salida de Luis Enrique y la llegada del técnico riojano en su lugar todo son conjeturas. Sin embargo, el llevar nueve años al mando de las categorías inferiores de la Selección da pistas sobre qué futbolistas son una debilidad para Luis de la Fuente. El nuevo seleccionador apuesta por un centrocampista defensivo como pueden ser Busquets o Rodri y un acompañante, el cual podría ser Fabián Ruiz.

Si bien éste contó para Luis Enrique durante su etapa en el Nápoles, tras su llegada al PSG ha dejado de ser convocado con la Selección. Tras haberse quedado fuera de la lista para el Mundial de Qatar, Fabián Ruiz podría regresar a la Selección de la mano de Luis de la Fuente según Estadio Deportivo.

El centrocampista de 26 años ya llevó a la gloria a Luis de la Fuente proclamandose el mejor jugador de la EURO Sub-21 que terminó ganando la Selección. Además de Fabián Ruiz, futbolistas en su demarcación del gusto del nuevo seleccionador son Mikel Merino y Martín Zubimendi, ambos de la Real Sociedad; no así Koke Resurrección, del Atlético de Madrid, siempre según el citado medio.

El mensaje de Luis de la Fuente al ser preguntado por Sergio Ramos

Fabián Ruiz podría no ser el único futbolista que regrese a la Selección de la mano de Luis de la Fuente. Cuestionado recientemente por Sergio Ramos, el técnico riojano declaraba: “Hay muy buenos futbolistas en España. Ahora no tengo límite de edad porque hasta ahora he estado siempre marcado por la sub 21 o la 19 o sub 20. Pero ahora tenemos la posibilidad de elegir a a los mejores jugadores que hay posiblemente del mundo. Hay que elegir los que estén en mejor momento en esa situación y en ese día concreto para afrontar ese partido. ¿Quién puede ser? Seguro que cuando dé la primera lista habrá cuatro o cinco jugadores que podrían estar y no están. Y me cuestionarán. Es lo que toca. En ningún caso voy a hacer esa selección mirando DNI ni nada, sino mirando rendimiento, momento y ese sexto sentido que es esa sensación que te dice si llevar uno u otro”.