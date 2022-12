El mensaje de Ibai Llanos si no sabes si ir con Argentina o con Francia: “Son gilipollas”

El Mundial de Qatar 2022 llega a su fin con Argentina y Francia como candidatos a alzarse con el torneo. Messi o Mbappé, sólo uno de ellos será campeón, algo que divide a la afición española. Para todos aquellos que no saben con quién ir en la final, el streamer Ibai Llanos ha querido mandar un incendiario mensaje.

“He visto a muchos españoles van en la final con Francia”, comenzó diciendo el vasco. “Piensen en la historia que tenemos con Francia. Entiendo que muchos estáis calientes porque los argentinos os calientan en Twitter. Es que los argentinos son muy creídos, muy egocéntricos... ¿y los franceses, gilipollas? Que estás celebrando los goles de Mbappé, gilipollas. Reacciona de una puta vez”, continuó Ibai Llanos.

Mañana final Argentina vs Francia. pic.twitter.com/luQ7iWmGqG — Ibai (@IbaiLlanos) December 17, 2022

Ibai Llanos: “Los franceses están mal de la cabeza todos”

Para justificarse, el streamer añadió: “Los franceses están mal de la cabeza todos. Me han insultado todos. Voy con Argentina. Los argentinos te insultan porque hablando en tu idioma. Imagínate por un momento si los franceses hablasen en español cómo nos caerían”.

Sobre los franceses, Ibai Llanos agregó: “Me han insultado en la Guerra de los Pixeles de Reddit, me hicieron un cántico de Ibai te vamos a dar por culo en su campo. Me tiraron botellazos cuando estaba de entrenador. Renovaron a Mbappé. Criticaban ‘puto Madrid’ y Mbappé se reía y ¿tengo que celebrar sus goles?. No quiero. Te pido que reflexiones. ¿Voy a tener que celebrar los goles de Olivier Giroud?. Estamos mal de la cabeza”.