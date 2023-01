Loren Morón elige por qué equipo dejará el Betis

Con solo 4 partidos disputados en lo que va de temporada, el Betis ha abierto la puerta a Loren Morón en el mercado invernal. Si bien el delantero de 29 años tenía entre sus pretendientes tanto a Las Palmas como al Tenerife, el conjunto verdiblanco le ha dado libertad para decidir su futuro, motivo por el que ha descartado a este último para decantarse por el primero.

Así lo asegura MARCA, que señala que las negociaciones entre Las Palmas y Loren Morón están muy avanzadas. El atacante recalará en el conjunto canario en calidad de cedido hasta final de temporada. Falta por determinar si en verano Loren Morón regresará al Betis sí o sí o si Las Palmas se reserva por él una opción de compra que podría ser obligatoria en caso de ascenso.

Además de Loren Morón, Willian José podría abandonar el Betis

Otro que no está teniendo demasiado protagonismo en el Betis es Willian José. Aún así, encarrilada la marcha de Loren Morón a Las Palmas, éste no abandonará el equipo andaluz si no se ficha a otro futbolista en su demarcación. De ser así, el Celta de Vigo, que se ha quedado con las ganas de fichar a Toko Ekambi, ya se ha mostrado abierto a acoger en sus filas, en calidad de cedido, a Willian José. No obstante, para poder lanzarse a por el delantero del Betis deberá concretarse antes la rescisión del contrato de Denis Suárez, que recalará en el Espanyol hasta verano y en el Villarreal de cara al siguiente curso.