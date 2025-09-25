Los 4 futbolistas de LaLiga que han sido nomunados junto a Arda Güler como mejor jugador Sub-23 de septiembre

Arda Güler, centrocampista del Real Madrid, ha sido uno de los cinco nominados a a mejor jugador Sub-23 del mes de septiembre de LaLiga EA Sports. También Javi Guerra, del Valencia, que ha repartido dos asistencias, según informó este jueves la competición.

En la presente campaña, el futbolista valenciano ha disputado seis partidos en los que ha repartido dos asistencias ante el Getafe y Athletic Club, que le han servido para estar nominado al reconocimiento mensual de la competición. Además, ha sido titular en cinco de las seis jornadas que se han disputado con un total de 377 minutos jugados.

Los rivales de Arda Güler y de Javi Guerra en la lucha por el nombrado el mejor jugador Sub-23 de septiembre

Javi Guerra compite para ser designado mejor jugador Sub-23 junto al citado Arda Güler (Real Madrid), así como con Fermín López (Barcelona), con Carlos Álvarez (Levante) y con Martim Neto (Elche) y el ganador saldrá de los votos de los aficionados en la web de LaLiga.