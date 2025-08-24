Vídeo
La acción por la que Gayá fue expulsado y por la que ha pedido perdón
El error de José Luis Gayà condicionó al Valencia en su partido ante Osasuna
José Luis Gayá, capitán del Valencia, pidió perdón tras el partido ante Osasuna por el error que cometió y que le costó la temprana expulsión en El Sadar ante Osasuna, que venció por 1-0.
"Era una acción en la que tenía la ventaja, he tirado a contgrolar, me ha botado mal un poco y ha sido un error grave. Salgo para pedir disculpas por ese error porque ha perjudicado mucho a todos mis compañeros. Nos hemos quedado con uno menos desde bien pronto", indicó a DAZN.
"Me toca dar la cara porque lo siento y por toda la afición, los mil aficionados que ha venido que por esa acción no hayan podido también disfrutar del partido me sabe mal y estoy arrepentido de la acción pero es fútbol", apuntó el capitán valencianista, que también se disculpó por haber tirado el brazalete tras ver la roja y justificó que fue un gesto de rabia por el fallo cometido.
"Desde ya, pensando en el partido del viernes ante el Getafe con nuestra gente y tenemos que salir con la ilusión y las ganas de conseguir los tres puntos. Nos tenemos que levantar, queda toda LaLiga por delante, y en Mestalla tenemos que empezar a ganar y con nuestra gente vamos a ir a por ello”, añadió José Luis Gayá, que vio la roja a los 22 minutos del encuentro.
