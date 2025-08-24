La acción por la que Gayá fue expulsado y por la que ha pedido perdón

José Luis Gayá, capitán del Valencia, pidió perdón tras el partido ante Osasuna por el error que cometió y que le costó la temprana expulsión en El Sadar ante Osasuna, que venció por 1-0.

"Era una acción en la que tenía la ventaja, he tirado a contgrolar, me ha botado mal un poco y ha sido un error grave. Salgo para pedir disculpas por ese error porque ha perjudicado mucho a todos mis compañeros. Nos hemos quedado con uno menos desde bien pronto", indicó a DAZN.

"Me toca dar la cara porque lo siento y por toda la afición, los mil aficionados que ha venido que por esa acción no hayan podido también disfrutar del partido me sabe mal y estoy arrepentido de la acción pero es fútbol", apuntó el capitán valencianista, que también se disculpó por haber tirado el brazalete tras ver la roja y justificó que fue un gesto de rabia por el fallo cometido.

"Desde ya, pensando en el partido del viernes ante el Getafe con nuestra gente y tenemos que salir con la ilusión y las ganas de conseguir los tres puntos. Nos tenemos que levantar, queda toda LaLiga por delante, y en Mestalla tenemos que empezar a ganar y con nuestra gente vamos a ir a por ello”, añadió José Luis Gayá, que vio la roja a los 22 minutos del encuentro.