El equipo al que Neymar dará prioridad en el mercado invernal

Neymar no tiene tantos pretendientes como esperaba tener a estas alturas de la temporada. Si bien su prioridad era regresar a Europa en el mercado invernal para tratar de ganarse la confianza de Carlo Ancelotti en el viejo continente, sus problemas físicos y su elevado han reducido considerablemente su número de pretendientes. Es por ello por lo que, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, se ha ofrecido para jugar en el Inter Miami para formar nuevamente delantera junto a Leo Messi y Luis Suárez. Sin embargo, la franquicia estadounidense ha descartado su fichaje, razón por la cual Neymar no descarta ahora seguir en el Santos, equipo al que dará prioridad según ha afirmado.

“¿Si será mi último partido en Santos? No lo sé, realmente no lo sé. Solo pienso en terminar este momento y el Brasileirao. ¿Mi voluntad? Siempre la tendrá el Santos, ellos son mi prioridad…”, aseguró el delantero tras marchar tres goles, algo que no hacía desde hace tres años, frente al Juventude en la penúltima jornada del Campeonato Brasileño.

“Falta un partido todavía y allá en la Vila tenemos que dar nuestro máximo de nuevo. Y por el esfuerzo de estar en el campo, creo que, fue lo que dije en la otra entrevista. Obviamente, siempre priorizando mi salud como atleta. Nada más allá para perjudicar mi carrera. Es lo que hay. Es algo que vengo pasando, ¿no?, desde hace meses, desde hace años, con lesiones. Pero estoy intentando superar todo eso y haciendo lo mejor para estar al cien por ciento”, añadió Neymar, de 34 años.

Jugar con Brasil el Mundial, la gran prioridad de Neymar

En sus últimos tres partidos, Neymar anotó cinco goles y concedió una asistencia.

El mayor anotador de la selección brasileña viene jugando forzado, ya que sus problemas en la rodilla son evidentes, en un intento de convencer al seleccionador de la Canarinha, Carlo Ancelotti, de convocarlo para el Mundial de 2026.

El seleccionador, sin embargo, ha dejado claro en reiteradas declaraciones que solo convocará a jugadores que estén en el 100 % de su rendimiento físico.