Julián Álvarez deja la puerta abierta a fichar por un sorprendente equipo

Julián Álvarez quiere ganar títulos con el Atlético de Madrid y esa ha sido su respuesta cada vez que ha sido relacionado con otros equipos. Y es que, el argentino ha sonado con fuerza como posible recambio de Robert Lewandowski en el Barcelona. Incluso, Hugo Rafael Varas, su primer entrenador, ha dicho que el delantero de 25 años siempre ha sentido simpatía por el conjunto azulgrana y que si no fichó el club catalán hace dos veranos fue porque la entidad presidida por Joan Laporta no disponía de liquidez. No obstante, ahora las últimas informaciones aseguran que Julián Álvarez habría dejado la puerta abierta a fichar por el PSG.

“El jugador ha dejado la puerta abierta a un traspaso a París, siempre que los clubes lleguen a un acuerdo”, afirmó Sacha Tavolieri, periodista de Sky Sport.

¿Cuánto le costaría al PSG y al Barcelona fichar a Julián Álvarez?

También se ha publicado que el Atlético de Madrid no dejará salir a Julián Álvarez por menos de 120 millones de euros, una cifra imposible de alcanzar para el Barcelona, pero sí para el PSG.

Cuestionado por dichos rumores, en especial por los que sitúan al argentino en el conjunto azulgrana, fue cuestionado recientemente Fernando Hidalgo, su agente, que dijo: “Nada de lo que se está escribiendo es cierto. Solo son hipótesis imaginativas en estos momentos”.

“Obviamente, Julián tiene admiración por los clubes españoles, y al seguir cuando era niño la carrera de Leo Messi... No hay muchos argentinos que no tengan un sentimiento especial hacia el Barcelona”, añadió.