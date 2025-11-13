La atrevida apuesta de Cucurella si España gana el Mundial

Marc Cucurella apostó teñirse el pelo de rojo si España ganaba la Eurocopa y cumplió. Ahora el lateral del Chelsea sueña con ganar el Mundial con la Selección y ha ido un paso más allá en su apuesta.

Cuestionado en una entrevista para el diario SPORT por lo que haría si España gana el Mundial, Marc Cucurella dijo: “Buah, buena presión. Se podría optar a todo, no lo diría con la boca muy grande porque luego pasa. El tinte rojo dio suerte. Ahora cambiaría de tinte, pero quizá me haría una 'rapadita'. Lo dejamos en quedarme calvo”.

La defensa de Cucurella a Lamine Yamal

Más allá de por su atrevida apuesta, Marc Cucurella ha sido noticia en las últimas horas por su defensa a Lamine Yamal, en la situación creada entre el Barcelona y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el tratamiento de sus problemas de pubis.

"Vino aquí y quería estar con nosotros", defendió Marc Cucurella valorando lo ocurrido en los dos primeros días de concentración de la selección española para la disputa de los dos últimos partidos de clasificación al Mundial 2026.

Antes de viajar a Madrid, Lamine Yamal se sometió a un tratamiento más agresivo contra sus molestias de pubis en su club y el martes fue desconvocado por el seleccionador, Luis de la Fuente, tras un comunicado en el que los médicos del combinado nacional mostraron su malestar por la gestión.

"Al final es un tema complicado", reconoció Marc Cucurella. "Tengo a compañeros en el Chelsea con problemas de pubis y es difícil. Será una baja importante. Nos habría gustado que estuviera aquí con nosotros para poder celebrar la clasificación al Mundial, pero lo importante es que se recupere bien", añadió.

Para Marc Cucurella, con el Mundial 2026 al final del camino de la temporada, el objetivo es que Lamine Yamal recupere al cien por cien y pueda llegar al verano en plenitud.

"Es importante que vuelva a su mejor nivel, que deje atrás esas molestias porque viene un año muy importante y es un jugador vital para nosotros", sentenció.