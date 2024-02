El Barcelona quiere cerrar en LaLiga su primer fichaje para la próxima temporada

El Barcelona, que ya intentó fichar a Aleix García al Girona en el mercado invernal, tiene previsto volver a la carga a por el centrocampista en verano. Pese a que Xavi Hernández no seguirá al frente del equipo, el interés por él se mantiene y así se lo han transmitido desde el club blaugrana tanto al futbolista como a su agente.

Así lo ha desvelado Mundo Deportivo, que señala que el Barcelona confía en que podrá hacerse con sus servicios por una cantidad cercana a los 15 millones de euros.

El Girona se negó a vender a Aleix García al Barcelona en el mercado invernal

Ante la negativa de Míchel a perder a Aleix García a mitad de temporada estando el Girona peleando la Liga al Real Madrid, el club se remitió a los 20 millones de euros que figuraban en su cláusula de rescisión ante el interés del Barcelona. Agradecido por los servicios prestados, y por no haber presionado para salir en el mercado invernal, el Girona podría facilitar su fichaje por el conjunto azulgrana al igual que hizo el pasado verano con Oriol Romeu.

Y es que a Aleix García le gustaría jugar en el Girona. “Me gustaría jugar en el Barça”, llegó a reconocer el centrocampista en Movistar. “Es el club que he seguido desde pequeño y el que siempre me ha gustado”, añadió.

No era la primera vez que Aleix García había lanzado un guiño al club blaugrana, anteriormente había manifestado en RAC1: “Yo también me habría ido al Barça como Oriol Romeu, con los ojos cerrados. Es una lástima que se haya marchado porque tenemos una relación muy bonita. Cuando nos enfrentemos, ya le he dicho que iré a por él”.