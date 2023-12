Robert Moreno, cerca de volver a los banquillos de la mano de este equipo

El que fuera seleccionador español, que también entrenó al Mónaco y al Granada, estaría cerca de regresar a los banquillo. Robert Moreno lo haría en Rusia, donde el Sochi, colista de LaLiga, negocia con él en busca de un revulsivo que le permita eludir el descenso.

Así lo asegura Championat, que señala que el catalán firmaría hasta final de temporada un contrato que quedaría renovado automáticamente por una campaña más si logra la salvación. El citado medio asegura que Robert Moreno está decidido a dar el sí quiero, por lo que se convertiría en el cuarto técnico del Sochi en el presente curso tras Dmitri Jojlov, Aleksandr Tochilin y Denis Kliuyev.

Robert Moreno denunció el modo en el que fue despido por el Mónaco

Sobre su salida del Mónaco, Robert Moreno contó en su día en una entrevista para L’Equipe: “Era sábado. Por la mañana recibo un mensaje de Oleg que me dice que quiere verme, me dice que vaya al estadio después del entrenamiento. En el camino, un amigo me llama. Ya estaba en los periódicos. Descubrir que estás despedido en la prensa, eso es lo que duele. No es que te despidan, porque en el fútbol todos estamos de paso. Pero un club como el Mónaco tiene que tener cuidado con este tipo de cosas. Oleg dijo cosas para justificar la decisión, pero fue una tontería”.

“Simplemente me dijeron que no iba a seguir, que no contaban conmigo. Así terminó. Para mí la historia es muy simple: llegó un nuevo director deportivo, quiso contar con su gente de confianza y ya está. Después, el tiempo probará lo uno o lo otro”, finalizó el que fuera seleccionador español.