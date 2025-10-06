¿Cómo de cerca se ve Nico González de la selección española?

Es año de Mundial y Nico González (A Coruña, 2002) lo sabe. Por eso el centrocampista del Manchester City solo pide una cosa: jugar. Huye de las comparaciones con Rodri que le han perseguido desde que le ficharan hace nueve meses y es consciente de que para llegar a la selección absoluta solo hay una vía: trabajar y mejorar.

El gallego, que tuvo que salir al rescate del Manchester City por la lesión de Rodri en el triunfo ante el Brentford, atendió después del encuentro a EFE y al diario AS para desgranar sus primeros diez meses en Mánchester y hablar del proceso de mejora y aprendizaje que está disfrutando bajo la batuta de Pep Guardiola.

Pregunta: Nueve meses ya en el Manchester City, ¿qué tal estos primeros meses?

Respuesta: Estoy muy feliz y muy contento. Creo que he mejorado muchísimo y estoy a un nivel al que nunca había jugado. Estoy disfrutando más que nunca del fútbol, lo cual es muy importante. En la ciudad estoy muy a gusto y muy bien con el equipo y las personas que hay en él porque son increíbles.

P: Imagino que no es fácil llegar a un equipo en el que se lesiona Rodri y rápidamente se te ponen las expectativas de ser el sustituto.

R: Bueno, las expectativas se las pone cada uno y yo simplemente lo que quiero es jugar. No me pongo expectativas ni hago comparaciones. Al final cada uno puede pensar lo que quiera o te puede comparar con quien quiera, pero yo simplemente intento jugar y ayudar al equipo todo el rato que estoy en el campo y también cuando estoy fuera. Rodri es un compañero más, es un jugador importantísimo para nosotros y espero que pueda ayudarnos.

P: Guardiola dijo el otro día que es normal que la primera temporada sea difícil, que incluso a Rodri le costó el primer año que estuvo aquí.

R: Creo que es algo que forma parte del fútbol y de la vida, ¿no? El intentar progresar siempre, intentar mejorar y, seguramente si estoy cinco años aquí, seguiré sufriendo como se sufre siempre, porque al final el objetivo de un jugador es estar constantemente mejorando para así ayudar aún más al equipo. Es lo que intento yo, mejorar, ser un mejor futbolista y poder contribuir más.

P: ¿Cómo es cuando tienes que salir al campo y sustituir a un jugador como Rodri? ¿Te obliga a dar algo más?

R: No, no creo que te obligues a ello, a dar un plus. O sea, se nos ha lesionado uno de nuestros mejores jugadores, así que tengo que estar a la altura y encima defender un resultado positivo -ganaron 0-1 al Brentford-. No creo que influya entrar por él o por otro jugador, sea el minuto que sea. Intento dar siempre el máximo de mí y jugar cada balón con la mejor intención. A veces sale mejor y a veces sale peor, pero ni me gusta comparar ni me gusta pensar que si un jugador ha jugado muy bien tengo que jugar bien por él. Tengo que jugar bien por el equipo.

P: Con la victoria ante el Brentford estáis a tres puntos del liderato, ¿Qué ha cambiado de la temporada pasada a esta para que el equipo haya mejorado?

R: Creo que la gente tiene una visión general de la temporada pasada, pero si tú miras el final, creo que fue positivo. Desde que yo llegué al club, la sensación que veía en el equipo era buena. Ganamos muchos partidos en Premier y tuvimos muchas buenas actuaciones y este año estamos más o menos igual. Los partidos antes del parón nos costaron un poco más, pero estos últimos siete el nivel ha sido muy bueno y espero que sigamos así.

P: ¿Cómo de lejos o cerca queda la selección española?

R: No lo sé, la verdad. Yo solo me puedo enfocar en el día a día del equipo y para mí la selección tiene que ser un premio, no un objetivo.