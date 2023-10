¿Cuándo dejará Jonathan Viera Las Palmas y cual será su destino?

El atacante de 33 años de la Unión Deportiva Las Palmas, con contrato en vigor hasta 2025, y con opción de extenderlo una temporada más, dijo recientemente que tenía la sensación de que su etapa en el conjunto canario estaba llegando a su fin. Si bien varios medios sitúan a Jonathan Viera poniendo rumbo a Arabia Saudí, el canario ha sido preguntado al respecto.

«Ni yo sé cuándo es el final de esta etapa, pero tengo la sensación de que esta etapa se está acabando. No sé si me voy a ir en invierno ni tampoco en verano. Lo que tenemos decidido es que seguramente la etapa está llegando al final. Eso sí lo tengo decidido», comenzó aclarando

«Sé que ahora la conversación no es el partido del Villarreal. No quiero que se esté especulando si me voy en invierno o en verano, lo único que digo es que esta etapa está llegando al final. No quiero que se esté especulando», añadió Jonathan Viera.

¿Pondrá rumbo Jonathan Viera a Arabia Saudi?

Cuestionado abiertamente por Arabia Saudí, señaló: «He hablado con mi familia y qué destinos me gustaría ir, pero todavía no tenemos nada decidido y no hemos hablado con nadie. Tengo otras cosas más importantes que el fútbol que resolver. Y el fútbol y lo que me quede, voy a disfrutar. Disfrutar del club y de mis compañeros, de mi afición...».

Jonathan Viera, que llegó a jugar en China, lleva esta temporada dos goles y una asistencia en los 8 partidos que ha disputado hasta la fecha con la Unión Deportiva Las Palmas.