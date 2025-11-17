El equipo que está dispuesto a pagar a la Real Sociedad la cláusula de Kubo en el mercado invernal

Takefusa Kubo ha sido uno de los mayores perjudicados con la marcha de Imanol Alguacil y le llagada de Sergio Francisco en su lugar. Así lo refleja que el extremo de 24 años solo haya marchado un gol en los 10 partidos que ha disputado con la Real Sociedad esta temporada. Aún así el Tottenham quiere aprovechar esta situación para hacerse con los servicios del japonés en el mercado invernal, algo a lo que está atento el Real Madrid ya que conserva el 50 por ciento de los derechos del atacante.

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el cuadro londinense ya se planteó pagar la cláusula de Takefusa Kubo el pasado verano, algo que amenaza con hacerse este mes de enero según la BBC. Y es que el japonés se ha convertido en su gran prioridad, motivo por el que el Tottenham está dispuesto a pagar los 70 millones de euros en los que está tasado. De hacerlo, 35 irían a parar a las arcas de la Real Sociedad, equipo con el que Takefusa Kubo tiene contrato hasta 2029, y 35 a las del Real Madrid.

La Real Sociedad deberá repartir con el Real Madrid el dinero que ingrese por Kubo

También a partes iguales se repartirían el cuadro txuri-urdín y el conjunto blanco el traspaso, si el Tottenham alcanzara un acuerdo con la Real Sociedad para hacerse con Takefusa Kubo por una cantidad inferior a la que figura en su cláusula de rescisión. No obstante, dado que el conjunto donostiarra no quiere perder al nipón a mitad de temporada, todo parece indicar que se va a remitir a ella.