El equipo que intentará fichar a Dani Ceballos y a Nahuel Molina en enero

Aunque Dani Ceballos estuvo cerca del Olympique de Marsella poco antes de que cerrase el mercado, el centrocampista de 29 años no quiso poner rumbo a Francia, lo que causó cierto malestar en el Real Madrid. Tampoco Nahuel Molina ha abandonado el Atlético en la última ventana de transferencias, algo que tratará de aprovechar la Juventus para hacerse con ambos futbolistas en enero.

Nahuel Molina, campeón del mundo con Argentina en Catar, tiene a Marcos Llorente y a Marc Pubill por delante, por lo que podría ver con buenos ojos cambiar de aire en el mercado invernal con el objetivo de estar en el próximo Mundial. Al igual que el lateral del Atlético, Dani Ceballos podría estar abierto a salir del Real Madrid rumbo a la Juventus en enero si no goza de los minutos suficientes según CalcioMercato. De momento ha jugado seis partidos a las órdenes de Xabi Alonso en el presente curso. En ellos, Dani Ceballos suma 262 minutos. Por su parte, Nahuel Molina suma 144 en los mismos choques.

Dani Ceballos, Nahuel Molina y los otros fichajes que intentará la Juventus en enero

Además de a Dani Ceballos y a Nahuel Molina, con el objetivo de renovar su plantilla, la Juventus piensa en Marc Guéhi (Crystal Palace) y en Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) para renovar el centro de su zaga. También los carrileros Noussair Mazraoui (Manchester United) y Dodò (Fiorentina) están en su agenda.

El Real Madrid y la continuidad de Dani Ceballos

Sobre la continuidad de Dani Ceballos en el Real Madrid, su entrenador, Xabi Alonso, dijo hace varias semanas en rueda de prensa: “Hablé el otro día con él y sí que ha habido una situación que al final se ha resuelto de esta manera, se queda. Lo que opinaba antes de esta última semana y ahora mismo no cambia para nada. Dani se ha quedado aquí, es uno más de la plantilla y yo contento de que esté. La decisión es definitiva y tendrá el mismo papel que iba a tener. Cuánto va a jugar no lo sabe nadie, ni yo lo sé”.