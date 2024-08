El equipo que trata de fichar a Rui Silva al Betis

El Betis llegó a un acuerdo para hacerse con Álvaro Valles pero la Unión Deportiva Las Palmas no sólo ha rechazado todas las ofertas que ha presentado el conjunto verdiblanco hasta la fecha, además amenaza con dejarle una temporada en blanco si no renueva. El Club de las Trece Barras no quiere dejarle tirado, pero no puede lanzarse a por él si no se desprende antes de Rui Silva, una opción que le ofrece el Benfica.

No obstante, la primera propuesta del conjunto portugués ha sido rechazada por el Betis. Según BeSoccer, el Benfica pretendía hacerse con el guardameta de 30 años en calidad de cedido, mientras que el equipo andaluz solo contempla su traspaso. Aún así Rui Silva ve con buenos ojos regresar a Portugal, motivo por el que el Benfica presentará una nueva oferta por él al Betis.

El Benfica fichará a Álvaro Valles si traspasa a Rui Silva al Benfica

De traspasar al luso, el Betis se lanzará a por Álvaro Valles, que ha entrado en su último año de contrato con la Unión Deportiva Las Palmas. Alcanzado el acuerdo con el guardameta de 27 años, todo parece indicar que el club de las Trece Barras podría hacer lo propio con el conjunto canario por una cantidad de entre 6 y 8 millones de euros.

Por su parte, Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, no descarta que Álvaro Valles renueve si no termina siendo traspasado al Betis. “Esta situación es complicada, debe tomar una decisión: seguir aquí un año entrenando o renovar, porque estoy seguro que él nos considera su casa”, declaraba recientemente.