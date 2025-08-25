El Espanyol anuncia un fichaje y una salida

El central alemán Clemens Riedel fichó este lunes por el Espanyol hasta el 30 de junio de 2029 tras alcanzar un acuerdo de traspaso con el SV Darmstadt 98, según ha informado la entidad catalana en un comunicado. Minutos más tarde, el cuadro perico hizo oficial la cesión de Rafel Bauzà al Mirandés.

En lo que respecta a Clemens Riedel, nacido en la localidad alemana de Wölfersheim hace 22 años, disputó 33 partidos en la segunda división de la Bundesliga la pasada temporada. Con 1,86 metros de altura, el Espanyol confía en que su llegada incremente el nivel y la competencia de la defensa.

El nuevo fichaje blanquiazul puede actuar tanto en la demarcación de central como en la de mediocentro defensivo. De este modo, el técnico, Manolo González, dispondrá de más recursos para componer el entramado de contención en su once inicial.

Clemens Riedel pasó este lunes la revisión médica habitual en la Clínica Corachán de Barcelona, tal como ha explicado la entidad periquita. El central estará a disposición del cuerpo técnico para el partido de este domingo contra Osasuna en el RCDE Stadium en la tercera jornada de LaLiga EA Sports.

El Espanyol ha hecho sitio a Clemens Riedel desprendiéndose de Rafel Bauzà

El Mirandés y el Espanyol han alcanzado un acuerdo para la cesión del joven mediocentro Rafel Bauzà hasta el final de la presente temporada, según informó el club jabato en un comunicado.

Rafel Bauzà es una de las promesas más destacadas de la cantera perica y llega al conjunto rojillo en busca de minutos y continuidad tras haber debutado la pasada campaña en LaLiga EA Sports con el primer equipo del Espanyol, acumulando cinco apariciones.

Con su incorporación, el Mirandés refuerza su centro del campo con un jugador de presente y futuro, en una apuesta clara por el talento joven y el desarrollo de futbolistas en etapa formativa.