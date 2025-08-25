El equipo que va a fichar a Christantus Uche

Acceso

Con la venta de Christantus Uche el Getafe saneará sus cuentas

VIGO, 17/08/2025.- El delantero nigeriano del Getafe Christantus Uche celebra con sus compañeros tras marcar su gol al Celta de Vigo durante el partido de LaLiga disputado este domingo en el estadio de Balaídos en Vigo. EFE/ Salvador Sas
Christantus Uche con el GetafeSalvador SasAgencia EFE
Y la gran venta que anunció Ángel Torres con la que el Getafe saneará sus cuentas es Christantus Uche. Un año después de que el conjunto azulón pagase medio millón de euros al Ceuta por el centrocampista, el futbolista de 22 años pondrá rumbo a la Premier League de la mano del Wolverhampton.

Según los principales medios madrileños, el equipo inglés pagará cerca de 20 millones de euros por Christantus Uche. Este movimiento permitirá al Getafe liberar la suficiente masa salarial como para poder inscribir a Neyou, Sancris, Kiko Femenía, Abqar, Juanmi y Javi Muñoz. Por ello, José Bordalás, el hombre milagro, tiene que recurrir a jugadores de las categorías inferiores de la entidad para completar sus convocatorias y adecuar el once titular.

Bordalás y la posible salida de Chrisantus Uche del Getafe

Sobre la posible salida de Chrisantus Uche, el entrenador del Getafe señaló. "Es un jugador importantísimo y diferente". "No tenerlo nos privaría de cosas que nos da; sería una pérdida importante", añadió José Bordalás.

Christantus Uche ha disputado un total de 39 partidos con el Getafe, con el que ha anotado 5 goles y repartido 8 asistencias.

Respecto a los jugadores no inscritos, José Bordalás indicó: "Poco podemos decirles, que estén tranquilos y que estén trabajando. Hemos conseguido tener un buen inicio en el primer partido, pero de eso no se vive. No conozco a ningún equipo que ganando un partido vaya a conseguir los objetivos. Tenemos una plantilla competitiva y todos van a intentar ayudar. Va a ser complejo y difícil".

