La frase con la que Laporta ha cerrado la puerta del Barcelona a Nico Williams

El Athletic puede estar tranquilo, el Barcelona no intentará el fichaje de Nico Williams este verano. Así lo ha confirmado su presidente, Joan Laporta, que admitió que el extremo del Athletic sí fue uno de sus objetivos tras la Eurocopa. Sin embargo Dani Olmo ha cerrado a su compatriota la puerta del Barcelona.

En una entrevista para TV3, al ser preguntado por la posibilidad de que el conjunto azulgrana fiche a Erling Haaland al Manchester City o a Nico Williams al Athletic, Joan Laporta señaló: “En la vida, nada es imposible, pero en estos momentos no se piensa en una incorporación como la de Haaland. Además tiene contrato con el City y renovó hace poco. En cuanto a Nico, es cierto que era uno de los candidatos el pasado verano. Nos decidimos por Olmo. Creo que en estos momentos se contemplan otras opciones”.

Pese a que el Barcelona no contempla el fichaje de Nico Williams, Laporta auguró “movimientos” de mercado

En clave de futuro, el dirigente azulgrana auguró que se producirán “movimientos” de mercado. “Seguro, tenemos que valorar situaciones. Estoy de acuerdo con que se ha generado mucha ilusión, pero los rivales se reforzarán, han visto que somos los mejores, habrán movimientos”, argumentó Joan Laporta.

Cuestionado si una de las salidas podría ser la del uruguayo Ronald Araujo, recordó que ha sido renovado no hace mucho. “Pensamos que es un central que nos puede ayudar mucho”, comentó al respecto.

En cuanto a la figura de Hansi Flick, Joan Laporta admitió que la contratación del alemán es “una medalla que se la tienen que poner” tanto Deco como Bojan Krkic.

“Yo solo oriento. No me hubiera decidido por él, si ellos no hubieran apostado. El mérito es del Deco”, insistió el presidente del Barcelona.

“¿Si está renovado? No está firmado, pero está acordado. Elegimos a Flick porque tiene la mirada de Johan, ve el fútbol como él, es disciplinado y necesitábamos un perfil como él. Teníamos que centrar una serie de cosas, todo ellos sin hacer una crítica a Xavi”, concluyó Joan Laporta.