Leire Martínez habla del futbolista con el que tuvo “temita” cuando entró en La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez ha iniciado su carrera en solitario tras su polémica salida de La Oreja de Van Gogh. La cantante entró en su día con fuerza en el grupo convirtiéndose en una de las mujeres más deseadas tal y como ha reconocido ella misma en una entrevista. En ella reconoció haber tenido a un futbolista y a un conocido deportista como pretendientes.

“Cuando entré en el grupo era la chica nueva de la oficina, todo el mundo quería 'temita' conmigo. Deportistas importantes del momento” admitió Leire Martínez en Flaixbac.

“No eran todos futbolistas”, quiso aclarar. “Sí voy a decir que hubo un futbolista y otro importante de otro deporte, pero si digo el deporte... La estamos liando. Tengo que reconocer que con el futbolista sí pasó y con el otro no. Encima no le voy a poner en un aprieto”, añadió Leire Martínez reconociendo su affair con ese futbolista.

Leire Martínez y el posible regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Como no podía ser de otro modo, Leire Martínez fue preguntada por las polémicas declaraciones de Cayetana Guillén Cuervo en las que confirmaba el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. “No es la primera vez que se habla de esto, llevamos ya mucho tiempo, incluso años, con estos rumores. Creo que todo se acabaría antes y no daría pie a nada de esto si se hablara claro ya del tema, y ya está. Que no pasa nada. Si tiene que ser, que sea, y si no tiene que ser, también que no sea”, comentó al respecto.