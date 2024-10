El futbolista del Atlético de Madrid al que el Barcelona estudia fichar a coste cero

Aunque desde lo de Antoine Griezmann varios futbolistas han cambiado el Barcelona por el Atlético de Madrid, entre ellos el francés, que no al revés; el conjunto azulgrana mira ahora al cuadro colchonero en busca de refuerzos. Y es que el Barcelona ve como una muy buena oportunidad para reforzar su lateral zurdo el poder fichar a coste cero a Reinildo Mandava, que a sus 30 años termina contrato con el Atlético de Madrid a final de temporada.

No obstante, según Mundo Deportivo, la de Reinildo Mandava no es la única opción a coste cero que baraja el club catalán para reforzarse en dicha demarcación. La que más gusta sería al de Alphonso Davies, aunque todo parece indicar que es el Real Madrid el equipo mejor posicionado para hacerse con sus servicios cuando termine contrato con el Bayern de Múnich.

Reinildo Mandava no es la primera opción del Barcelona

Reinildo Mandava, por tanto, sería la alternativa del Bacelona a Alphonso Davies. En lo que respecta al defensor mozambiqueño, ha disputado hasta la fecha once partidos con el Atlético de Madrid en lo que va de temporada, y no se descarta que el conjunto rojiblanco le presente una oferta para renovar su contrato. De no hacerlo, o de no llegar a un acuerdo al respecto, Reinildo Mandava será libre para negociar con otros equipos a partir de enero, algo que podría aprovechar el Barcelona para hacerse con sus servicios a coste cero de cara a la próxima temporada.

Cuestionado por él en las últimas horas, José Fonte ha dicho sobre él: “Es al único jugador que he visto capaz de parar a Neymar, Mbappe, Doku... Tenía un uno contra uno fortísimo. Los paraba con su velocidad, agresividad y su 'timing' de 'tackle'. Eso lo tenía natural. También era muy bueno por arriba. Tiene un potencial físico enorme”.

“Simeone es perfecto para él porque le gustan los jugadores con su agresividad. Si yo fuera entrenador, sería el primero del once siempre”, añadió.