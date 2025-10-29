El futbolista del Elche que quiere volver al Barcelona

Iñaki Peña, que perdió su condición de titular en el Barcelona cuando el conjunto azulgrana fichó a Szczesny, una situación que se agravó en verano con la llegada de Joan García, salió en calidad de cedido al Elche. Sin embargo, tal y como ha reconocido el guardameta de 26 años en una entrevista, sueña con volver al equipo catalán.

Cuestionado sobre si quería regresar al Barcelona, Iñaki Peña confesó en el diario AS: “Cualquier jugador quiere estar donde ha sido feliz, donde ha estado toda la vida y con ese objetivo lo hice. Así me lo transmitió el club, que veía que era un paso importante para mí salir, para tener continuidad, para sentirme importante. Luego nunca se sabe, el fútbol da muchas vueltas pero obviamente a cualquier jugador que le digan si quiere ir al Barça o no pues… el 99,9 % te diría que sí. Y más, habiendo estado en La Masía tantos años, pues obviamente que sí”.

Iñaki Peña cambió el Barcelona por el Elche en verano

Por su parte, sobre su salida al Elche, comentó: “A nivel de ofertas sí que es verdad que estábamos un poco a expensas de lo que pasaba en Barcelona. Como ya se sabe, el Barça me pidió que esperara hasta que hubiese una inscripción de algún portero, porque obviamente, no podían dejarme ir sin tener la inscripción y el fair-play cerrado. Eso sí que te trastoca un poco los planes porque tienes que esperar. Eder estaba al tanto de todo, y con total naturalidad y sinceridad me dijo que no tenía ningún problema, que me podía esperar, y esto cambia, porque no todos los clubes esperan hasta el final del mercado. Esto es algo que le agradecí a nivel personal y fue un impulso para tomar mi decisión”.

En lo que va de temporada, Iñaki Peña ha disputado 5 partidos con el Elche en los que ha encajado 5 tantos dejando su portería a cero en dos ocasiones.