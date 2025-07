El futbolista que ha prometido "estar siempre ahí" para ayudar a la familia de Diogo Jota

El neerlandés Virgil Van Dijk, defensa central y capitán del Liverpool, prometió al futbolista Diogo Jota, fallecido este jueves en un accidente de tráfico en Zamora (España), que estará "siempre ahí" para su familia.

Diogo Jota, que falleció en un accidente de coche junto a su hermano André, se había casado hace apenas unos días y tenía tres hijos.

"No me lo puede creer, de verdad que no me lo puedo creer. Estoy completamente destrozado. Qué ser humano, qué jugador y, sobre todo, qué increíble hombre de familia. Significabas mucho para todos nosotros y lo seguirás haciendo. Es inimaginable para tu familia perder a dos hijos, a un marido y a un padre. Es tan cruel e injusto. Mi corazón se ha roto por toda tu familia, por Rute y por tus hijos", dijo Van Dijk en un mensaje en redes sociales.

"Te prometo que en estos tiempos tan difíciles y más allá, siempre estaremos ahí para tu familia", añadió el jugador holandés.

"Ha sido un privilegio de haber jugado contigo y haber sido tu amigo fuera de él. Te extrañaremos siempre y nunca te olvidaremos", agregó.