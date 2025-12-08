Fútbol
Girona, Mallorca y Sevilla se suman al Athletic a la puja por un futbolista del Rayo Vallecano
Termina contrato con el Rayo Vallecano a final de temporada y Girona, Mallorca, Sevilla y Athletic quieren hacerse con sus servicios a coste cero
Si el pasado mes de octubre hablamos en LAOTRALIGA de la intención del Athletic de volver a reclutar en sus filas a Unai López aprovechando que termina contrato con el Rayo Vallecano a final de temporada; Girona, Mallorca y Sevilla también pujarán por el centrocampista de 30 años si no renueva su contrato. Y es que, de no hacerlo, será libre para negociar con otros equipos a partir del mes de enero.
Ha sido el periodista Matteo Moretto quien en Radio MARCA ha sumado a Girona, Mallorca y Sevilla al Athletic en la puja por una Unai López al que el Rayo Vallecano no renuncia a renovar. Fundamental en los esquemas de Iñigo Pérez, el centrocampista ha participado en 19 partidos en el presente curso, en el que ha anotado un gol y repartido una asistencia.
La trayectoria de Unai López
Unai López, formado en las categorías inferiores del Athletic, fue cedido al Leganés, y al Rayo Vallecano en dos ocasiones, hasta que el conjunto franjirrojo se hizo con sus servicios a coste cero en 2022. Desde entonces ha disputado 189 partidos con el equipo madrileño, siendo clave el curso anterior en la clasificación para la Conference League. Ahora Unai López podría ver con buenos ojos regresar al Athletic, donde militó tres temporadas en el primer equipo, para tener un protagonismo mayor al que tuvo entonces. No obstante, además del conjunto vasco, el Girona, el Mallorca y el Sevilla le tientan para que no renueve con el Rayo Vallecano.
