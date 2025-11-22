La prensa inglesa insiste: El Manchester City ya tiene recambio para Guardiola

Tal y como contamos en LAOTRALIGA el pasado mes de octubre, el Manchester City ya ha decidido quién será el relevo de Pep Guardiola cuando termine su contrato el próximo 30 de junio de 2027. Se trata de Vincent Kompany, ex leyenda del club y actual entrenador del Bayern de Múnich.

Así lo asegura desde Reunio Unido, Daily Mail. Antes que la prensa inglesa fue la alemana la que habló de Vicent Kompany como el gran favorito del Manchester City para suceder a Pep Guardiola. Dicha información surgió tan solo unos días después de que el técnico belga renovase con el Bayern de Múnich hasta 2029, club al que llegó en 2024 y con el que tenía contrato hasta 2027.

Y precisamente Pep Guardiola, con contrato hasta 2027, podría renovar con el Bayern de Múnich hasta 2029. “Me quedan dos años y quizás luego extienda mi contrato otros dos. Así que la pregunta es si pararé este año, en dos años o en cuatro. En algún momento me tomaré un descanso, pero por ahora me encuentro bien”, declaró el catalán el pasado mes de agosto en una entrevista para el canal Men In Blazers.

Bacary Sagna , ex del Manchester City, reconoció que Vicent Kompany sería “el hombre ideal” para tomar el testigo de Pep Guardiola.

Guardiola avaló a Kompany como su recambio

También el propio Pep Guardiola avaló en su día a Vincent Kompany, al que tuvo a sus órdenes en el Manchester City, como su recambio cuando el belga entrenaba al Burnley. “Personalmente, estoy encantado por su éxito en Burnley”, reconoció semanas antes de que sus equipos se enfrentaran en la FA Cup. «Regresará tarde o temprano. Su destino es ser técnico del City, ya está escrito en los astros. va a pasar. No sé cuándo, pero va a suceder», señaló Pep Guardiola vaticinando que algún día Vincent Kompany entrenará al Manchester City.

Justificando sus palabras, añadió: “Tiene muchos atributos. Ética de trabajo, conocimiento del juego, experiencia. Hacer lo que ha hecho es muy difícil y lo está haciendo muy bien. Conoce el club, conoce el entorno, nuestra afición, lo que necesita nuestra gente. Es el destino”.