Se ofrece para terminar su carrera en el Deportivo de La Coruña

El gallego Jason Remeseiro, ex de Levante, Valencia, Getafe y Alavés, entre otros equipos, tiene contrato con el Al-Fayha hasta final de temporada, aunque el conjunto saudí tiene la opción de renovarlo por una campaña más. Si bien no es algo que el extremo de 31 años descarte, si tiene claro que le gustaría terminar su carrera en el Deportivo de La Coruña, que es el actual líder de Segunda División.

Cuestionado en una entrevista para el diario AS sobre si le gustaría volver a España o si cree que su camino está ya lejos de Europa, Jason Remeseiro respondió: “Tengo un año más opcional aquí en Al Fayha. Pero como te digo, en el fútbol nunca sabes, mañana a lo mejor viene un equipo y te firma, o a final de año el club te dice que no cuenta contigo y te quedas libre, no sabes dónde vas a terminar después”.

El guiño de Jason Remeseiro al Deportivo de La Coruña

“No estoy cerrado a nada, sí que es verdad que en mi cabeza ronda la idea de terminar en el Deportivo de La Coruña, me gustaría poder volver, y si es en Primera División pues mucho mejor. Esperemos que este año le salga todo bien, que Yeremay esté inspirado, y sería un sueño el poder cerrar un ciclo así”, añadió el atacante, que llegó a ser canterano del cuadro herculino.

Jason Remeseiro aprovechó la ocasión para señalar que ve lejos su retirada. “Eso lo veo bastante lejos, con 31 años creo que puedo estar todavía cuatro años o cinco años compitiendo a buen nivel, y creo que mientras te guste el fútbol, tengas motivación, y el físico te dé para poder seguir compitiendo, no tienes que dejarlo porque creo que una vez que lo dejes lo vas a echar mucho de menos”, concluyó.