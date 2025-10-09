Ibrahimovic confiesa por qué equipo estuvo cerca de fichar

El sueco Zlatan Ibrahimovic, exjugador y actual asesor de RedBird Capital, el fondo estadounidense propietario del Milan, además de en el equipo italiano, jugó en el Barcelona, la Juventus, el Inter de Milán, el Ajax o el Manchester United, a los que calificó como los "mejores clubes de Europa", desveló que pudo acabar también vistiendo la camiseta del Roma. Lo hizo en la reunión de la 'European Football Clubs', recientemente renombrada EFC (antigua ECA), que tuvo lugar en Roma, precisamente.

Sin querer decir el nombre de la Roma, y haciendo alusión a un amigo hincha de la Lazio, Zlatan Ibrahimovic comentó entre risas: "Hubo un momento en el que pude irme a otro equipo italiano, pero no lo voy a mencionar porque tengo un amigo que es hincha del otro equipo de esta ciudad y tiene que llevarme a casa...".

Ibrahimovic animará a Brasil en el Mundial

El sueco, además, desveló que animará a Brasil en el próximo Mundial 2026 por su seleccionador, el italiano Carlo Ancelotti, al que considera su amigo. "Suecia no está en la Copa del Mundo. Así que espero que gane Brasil... animaré a Brasil por mi amigo Ancelotti. Le deseo lo mejor porque todo lo toca lo convierte en algo mágico", declaró.

"He tenido como entrenadores a Capello, Mourinho, Guardiola, Ancelotti... Estos cuatro son fútbol y lo han cambiado a su manera", añadió.

Zlatan Ibrahimovic, por último, aseguró que para él, con un buen calendario, jugar el máximo número de partidos es lo mejor: "Hay que respetar las condiciones físicas del jugador y las necesidades de los clubes, por ejemplo, convocar a los futbolistas a la selección nacional cuando sea necesario. Sería beneficioso para todos. Pero mientras el calendario sea gestionable, todo es posible".

"Como exjugador quiero jugar el máximo. Creo que jugar mucho es bueno para el jugador. Pero tienes que organizarlo, hacer un buen calendario. La gente quiere partidos, no entrenamientos", zanjó.