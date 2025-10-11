Un ex del Sevilla cuenta como Lopetegui, llorando, le pidió perdón

Óliver Torres, que tras dejar el Sevilla puso rumbo a México de la mano de Rayados de Monterrey, equipo en el que juega junto a Sergio Ramos y a Canales, ha recordado en una entrevista cómo Julen Lopetegui, tras dejarle fuera de la lista de la Champions, le pidió perdón llorando.

“Yo le dije al club que, si después de tanto tiempo, querían cambiar algo, no había problema y ellos me dijeron que no, pero algo cambió el último día de mercado. Julen me llamó el 31 de agosto a su despacho para decirme que me dejaba fuera de lista Champions, que tenía unas horas para buscarme algo. Llamé a mi familia y me dijeron que me quedase, para LaLiga o para lo que hiciese falta”, recordó Óliver Torres.

“Lopetegui, a los cinco partidos, es destituido. Yo estaba muy bien y vino llorando a pedirme perdón, diciéndome que era una de las cagadas de su vida. Le dije que no pasaba nada, seguí adelante, no me rendí y acabé en Budapest jugando la final de la Europa League y ganándola”, añadió.

Óliver Torres sobre Lopetegui: “Es una de las personas más importantes en mi carrera”

Cabe señalar que Julen Lopetegui fue el gran valedor de Óliver Torres, al que llevó al Oporto y al que convocó con la Selección Sub-21, motivo por el que se refirió a él como “una de las personas más importantes en mi carrera”.

Por último, sobre su fichaje por Rayados de Monterrey, señaló: “Con 30 años quise cambiar toda mi vida y a día de hoy es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Soy la mejor versión de mí mismo, a nivel profesional, no me gustaría pasar por Rayados sin dejar huella”.