El Celta de Vigo explica por qué descartó el fichaje de Azpilicueta

Aunque César Azpilicueta fue relacionado con equipos como Osasuna y el Celta de Vigo cuando en verano terminó contrato con el Atlético de Madrid, finalmente recaló a coste cero en el Sevilla. Sobre por qué el club vigués descartó el fichaje del defensor de 36 años ha hablado Marco Garcés, director deportivo del conjunto gallego.

“Teníamos otras prioridades. Es un jugador que nos hubiera venido muy bien, que se podría acoplar muy bien al estilo de Claudio, pero al final tienes un límite de fichas y un límite salarial, tienes que acomodar las piezas donde entran”, dijo sobre César Azpilicueta el director deportivo del Celta de Vigo en una entrevista para el diario AS.

Iago Aspas llegó a avalar el fichaje de Azpilicueta por el Celta de Vigo

En el mismo diario, tan pronto como César Azpilicueta terminó contrato con el Atlético de Madrid, Iago Aspas llegó a avalar su fichaje por el Celta de Vigo. “Por ahora no lo he llamado, pero tengo su número de cuando coincidimos en la Selección. Es un buen tío y eso es importante para nosotros como grupo. No sé si es el que vamos a fichar, pero es el tipo de perfil que nos viene bien con toda la gente joven que hay”, reconoció el capitán el conjunto gallego.

Finalmente, tras dos temporadas en el Atlético de Madrid, César Azpilicueta terminó comprometiéndose con el Sevilla, club en el que ha recalado a coste cero y con el que ha firmado por una campaña con opción a una segunda.