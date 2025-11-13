Isco desvela hasta cuándo renovará con el Betis

Isco, capitán del Real Betis, confirmó lo que ya avanzamos en LAOTRALIGA, que "falta poco" para rubricar su renovación hasta junio de 2028 con el club verdiblanco, algo que tiene "ganas de que se haga" porque desea "jugar en el campo nuevo", una vez se construya en nuevo Benito Villamarín.

Isco atendió a la prensa en un hotel de la capital andaluza en el marco del XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde se presenta el documental 'En silencio', escrito y dirigido por su esposa, Sara Sálamo, y que versa sobre el proceso vivido por el futbolista malagueño entre una grave lesión sufrida en mayo de 2024 y su regreso un año después a la selección nacional.

El futbolista manifestó que "habrá que apretar" los responsables de "la obra" de remodelación del estadio para que le "dé tiempo de jugar en él" antes de que expire su nuevo contrato, ya que tendrá 36 años cumplidos cuando éste llegue a su término.

Isco renovará con el Betis con el sueño de jugar el Mundial

"Ahora está en el aire, pero llegaremos fácil a un acuerdo porque yo quiero jugar muchos años más en el Betis y el club quiere que siga", aseveró el mediapunta internacional, quien no abandona "el sueño de jugar el Mundial" del próximo verano, ya que participar en este torneo "con tu país es de las cosas más grandes que pueden existir, pero, ahora, hay que mirar más a corto plazo".

El malagueño, inédito esta temporada debido a una lesión de tobillo que se produjo el pasado agosto, ya trabaja con el resto el plantel bético y espera reaparecer en el campo del Sevilla, en la cita de LaLiga que está fijada para el 30 de este noviembre, para lo que le esperan "dos semanas para coger el alto rimo de los compañeros y afrontar el derbi como siempre, con ganas de ganar para darle una alegría a la afición".

Sara Sálamo, por su parte, ha explicado que "la idea" de hacer este documental "surge del Real Betis, quien propone a Isco documentar la recuperación del jugador", pero que ella, actriz de profesión que había debutado en la dirección con dos cortometrajes, propuso "darle una visión más creativa y el club desde el principio ha ayudado en todo el proceso".