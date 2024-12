James Rodríguez abre la puerta a su salida del Rayo Vallecano pero descarta un posible destino

Aunque James Rodríguez tiene contrato hasta final de temporada con el Rayo Vallecano, la segunda aventura en LaLiga EA Sports del ex del Real Madrid podría terminar antes de lo previsto. Y es que en Liga sólo ha participado en 136 minutos y en Copa en 69. Si bien recientemente Raúl Martín Presa, presidente del conjunto franjirrojo, afirmó en una entrevista que terminaría la temporada en el equipo madrileño, el centrocampista colombiano se ha mostrado en una entrevista abierto a cambiar de aires si no juega más.

“Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no... no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia. Allí, si no estoy físicamente bien, no jugaría. Por eso intento cuidarme mucho. Intento entrenarme bien por si me toca jugar, estar listo”, comenzó diciendo James Rodríguez en MARCA.

“Soy alguien que vive el día a día, no soy alguien que habla mucho sobre el futuro. Quiero seguir entrenándome día a día para para poder jugar más. Y si no, buscar otro camino donde yo pueda jugar. ¿Arabia Saudí? Ya estuve en Qatar ocho meses y en el fútbol uno nunca sabe. Ahora mismo no está dentro de mis planes ir para allá”, añadió el futbolista de 33 años descartando ese destino.

El Rayo Vallecano no tiene previsto desprenderse de James Rodríguez en el mercado invernal

Pese a lo poco que está contando Iñigo Pérez con James Rodríguez, Raúl Martín Presa confirmaba días atrás la continuidad del colombiano en el Rayo Vallecano. “El bloque está hecho. Iñigo ha apostado por otros jugadores y por suerte en el Rayo Vallecano hay mucha competencia. Esperemos que cuando salga nos dé lo que nos dio. Es un lujo y estamos encantadísimos de tenerle. Es un lujo tener a esos jugadores”, dijo en DAZN.