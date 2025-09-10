Joel Robles se muestra dispuesto a fichar por un equipo de LaLiga

Aunque Joel Robles, de 35 años, tiene contrato con el Estoril hasta 2028, el guardameta español se ha mostrado abierto a regresar a LaLiga EA Sports de la mano del Getafe. El que fuera portero de Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Wigan, Everton, Real Betis, Leeds United o Al-Qadsiah ha reconocido, además, que en el pasado el conjunto azulón estuvo interesado en su fichaje.

Cuestionado en Post United sobre si le gustaría jugar en el Getafe, Joel Robles reconoció: “Me gustaría. Porque soy de Getafe y del Getafe. Cuando estaba en la cantera, mi sueño era ser jugador del primer equipo. En el pasado si hubo interés, pero nunca tuve una propuesta. Seguramente la hubiera aceptado”.

Joel Robles y los derbis entre Betis y Sevilla

En dicha entrevista, el guardameta fue preguntado por los derbis entre el Betis y el Sevilla y sobre el aficionado del conjunto verdiblanco que lanzó un palo a Joan Jordán. “Los derbis son muy calientes y eso va a pasar toda la vida. Por parte del bético que tiró el palo, mal hecho, eso por supuesto. Eso es indefendible, es una agresión y no se debe hacer. También lanzaron al palo al jugador menos adecuado. Si le da a Jesús Navas o a Rakitic, estoy seguro de que ni se tiran al suelo, ni hacen el paripé de que se marea para no jugarlo. Lo que pasó dentro, lo sabemos perfectamente. Es un tema que hay que dejar zanjado. Incluso el línea y varios compañeros escucharon los comentarios hasta que lo consiguieron, aunque no del todo, porque se jugó al día siguiente”, indicó Joel Robles.

“No quiero comentar más, es un debate que es pasado. Pero creo que la respuesta del Sevilla no fue la correcta. Ha sido un club muy ganador y ahí no lo mostraron. Creo que podrían haber sido más señores y a jugar. Al final el objetivo era eliminarlo, se consiguió al día siguiente y todo perfecto. Me defraudó el comportamiento de los sevillistas. Siempre han ido de ganadores, y lo son, hay que aceptarlo, pero me defraudaron un poco. Se consiguió la Copa y el Betis fue campeón”, concluyó.