El Elche traspasa a uno de sus futbolistas por sorpresa

El Elche ha llegado a un acuerdo con el equipo mexicano del Club Tijuana para el traspaso del delantero centro Mourad El Ghezouani, según ha comunicado este martes la entidad ilicitana.

El delantero ha militado en el Elche, con el que ha logrado dos ascensos, durante las últimas seis temporadas, si bien en tres de ellas estuvo cedido al Alcoyano, en dos ocasiones, y al Burgos.

El Elche no ha hecho oficial la cifra del traspaso, si bien varios medios cifran la operación próxima al millón y medio de euros.

El pasado curso, el ariete anotó nueve tantos, la mejor cifra realizadora de su carrera deportiva.

El club, a través de un comunicado, ha expresado su agradecimiento a Mourad “por estos años de dedicación, esfuerzo y compromiso”.

“Su crecimiento y constancia son un ejemplo de superación y profesionalidad”, añade la nota de la entidad ilicitana.

Tras la salida del delantero, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, se queda en su plantilla con André Silva, Álvaro Rodríguez y Rafa Mir como referentes ofensivos.