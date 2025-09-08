El fichaje en el que trabajan Real Sociedad y Oviedo

Pese a que el mercado ya ha cerrado, los clubes de LaLiga EA Sports que disponen de fichas libres, y de margen salarial para ello, aún pueden incorporar a futbolistas que se encuentren sin equipo. Ese es el caso de Takehiro Tomiyasu, un polivalente defensor de 26 años al que quieren fichar la Real Sociedad y el Real Oviedo.

Así lo asegura Mundo Deportivo, que también coloca al Milan tras los pasos del japonés. Takehiro Tomiyasu, que ha jugado las últimas cuatro temporadas con el Arsenal, con el que ha disputado 84 partidos, tendrá, por tanto, la posibilidad de recalar o bien en la Serie A o bien en LaLiga EA Sports de la mano de la Real Sociedad o del Real Oviedo. Ambos clubes se harán con sus servicios a coste cero.

El Oviedo ha cerrado un fichaje en la Real Sociedad este verano

El Oviedo, que ha cruzado intereses con la Real Sociedad en la puja por Takehiro Tomiyasu, se ha reforzado gracias al cuadro txuri-urdin este verano. El conjunto asturiano se ha hecho con Javi López en calidad de cedido hasta el final de curso. La Real Sociedad informó en un comunicado, que el defensor canario, que no contaba en los planes del técnico, Sergio Francisco, jugará en el Real Oviedo hasta el próximo 30 de junio de 2026.

Javi López llegó traspasado a la Real Sociedad en la pasada campaña tras despuntar en el Alavés, pero en Anoeta no logró asentarse y no ofreció el rendimiento que prometía.

En esta pretemporada, el nuevo entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco, no ha contado con él por lo que el club ha buscado una cesión para que siga progresando con minutos en Primera División.