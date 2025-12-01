Julián Calero se reivindica en su despedida del Levante: "Iba a salvar al equipo"

El entrenador madrileño Julián Calero aseguró este lunes en su despedida del Levante, tras haber sido destituido el domingo, que está convencido de que iba a salvar al equipo tras haberlo conducido al ascenso a Primera División hace unos ,pero dijo que no reprocha al club su decisión.

"Hay veces que se atascan las cosas, pero estoy convencidísimo de que iba a salvar al equipo, 100%. Pero son decisiones que tengo que respetar y que entiendo en esta mala racha y quiero y deseo que el Levante se salve", apuntó en una rueda de prensa.

"Entiendo que cuando la toman es porque piensan que es la mejor decisión. Me habría gustado acabar la temporada porque creo que lo habríamos sacado pero no reprocho absolutamente nada. Respeto absoluto y agradecimiento", añadió.

Julián Calero no quiso valorar su despido pero dijo entender que "no ha sido a la ligera". "No me siento maltratado, aunque estoy convencido de que iba a salvar al equipo. Está claro que si han tomado esa decisión es que no lo pensaban igual o que creían que el rumbo no era el adecuado, pero son los mismos que confiaron en mí y hay que ser coherente", asumió.

Explicó que cuando le comunicaron su destitución preguntó si era "irreversible" y admitió que se habría "clavado" al suelo para "perpetuarse", pero dijo que cuando le confirmaron que ya no había vuelta atrás lo aceptó "con deportividad".

La estrategia que hubiera preferido Julián Calero que siguiera el Levante

"Otra estrategia habría sido renovar al entrenador para fortalecerlo y transmitir la idea de que íbamos a llegar hasta el final", deslizó.

"Creo que sí que les duele tomar la decisión, tienen corazón y tenemos muy buena relación. Ha habido muchas más cosas que nos han unido. No puedo estar de acuerdo con la decisión, pero es normal. Los puestos obligan a tomar decisiones", señaló.

El madrileño señaló que "aunque a toro pasado siempre es más fácil", no cambiaría la línea general del equipo que imprimió al equipo y solo variaría "detalles"

"Aún no le he dado todas las vueltas, necesito mirame al ombligo y ver qué más puedo hacer, porque, si estamos como estamos, yo soy el máximo responsable, siempre lo he dicho", explicó.

El técnico reconoció haber dormido muy poco después de que le comunicaran el cese y explicó con qué razonamiento se trató de "autoconsolar".

"Cogí a un equipo en Segunda y lo dejo en Primera a tres puntos de la salvación, con una masa social que se ha recargado después de unos años muy duros y con la sensación de que los jugadores se han revalorizado. Tengo la sensación de dejar las cosas mejor de cómo me las encontré, y eso nos tiene que enorgullecer", afirmó.

Además, el técnico dijo estar orgulloso de haber ayudado a mejorar la viabilidad del club, que atraviesa un complicado momento económico, tanto con el ascenso como con la revalorización de sus jugadores.

El técnico aseguró que está dispuesto a coger a otro equipo de manera inmediata, aunque es consciente de que esta campaña tendría que ser fuera de España. "Voy a continuar entrenando, soy un corredor de maratón al que en el kilómetro 14 le ha tocado salir, pero estaba preparado para llegar al 38. Si mañana tengo que estar entrenando, puedo, no estoy quemado", afirmó.

El entrenador madrileño dijo que tenía claro que quería despedirse "con una sonrisa", tal y como llegó al club hace un año y medio, y agradecido.

De hecho, hizo una larga serie de agradecimientos en su primera intervención en la que incluyó al club, a sus dirigentes y a sus trabajadores o a los medios de comunicación, aunque se detuvo en sus ayudantes, los jugadores y la afición. "Tengo agradecer a mi cuerpo técnico, saben de sobra que nos hemos dejado la vida. A veces con muy buen resultado y otras no tan bueno. A todos mis jugadores, porque los siento así, como mis jugadores. Se han dejado el alma y les he exigido un día a día potente y duro, lo han aceptado de buen grado y han mejorado. Agradecerles la implicación que han tenido", apuntó.

El entrenador afirmó que el equipo estaba con ellos. "No creo que el equipo hubiera dejado de creer ni mucho menos", apuntó.

"A la afición, que ha sido increíble conmigo. Uno se puede sentir orgulloso de haber generado ilusión, la hemos regenerado y les tengo que agradecer el día a día, el cariño. El sábado algunos pitaron después de una muy mala primera parte y yo también lo habría hecho, pero en la segunda parte estuvieron apoyando y creo que son la base para sacar adelante la situación. A todos, mil gracias, ha sido un año y medio increíble", aseguró.

Julián Calero agradeció que la sala de prensa estuviera llena para su despedida. "Me voy como un valenciano adoptado. Hemos pasado momentos muy duros con la dana, y momentos preciosos como el ascenso en Burgos y, como dicen en la película Ghost, yo os digo que no sabéis cuánto cariño me llevo", concluyó.

"No quería soltar ninguna lágrima, quería irme con la alegría con la que llegué. Vine con una ilusión, una fuerza tremenda, y quiero irme así. Es un hasta luego, porque volveré y espero que sea con todos en Primera", deslizó el técnico, que no descartó regresar un día al banquillo 'granota'

"Nunca sabes, como socio volveré porque lo soy y lo seguiré siendo, puede que vuelva como rival y, como considero al Levante como mi casa, tal vez algún día... Con el recuerdo y las puertas que dejamos, podría ser que volviera como entrenador. Difícil, pero puede ser", admitió Julián Calero, que dijo que no sería "buena noticia" que le llamaran esta misma campaña.

Julián Calero y su relevo al frente del banquillo del Levante

Julián Calero no quiso dar ningún consejo a su sucesor. "Tendrán su propia idea, que den con la tecla del resultado porque las otras teclas estaban tocadas", explicó. "Estamos a tres puntitos de la salvación, aquí no se ha entregado la cuchara", añadió.