Koke desvela hasta cuándo seguirá en el Atlético de Madrid

Tras renovar a principio de temporada con el Atlético de Madrid, Koke aseguró en una entrevista que va “partido a partido” al ser preguntado por su futuro. El centrocampista de 32 años tiene contrato hasta final de temporada con el cuadro colchonero y la opción de que éste se prolongue un año más.

Preguntado por su futuro, Koke dijo en El Larguero: “Vamos partido a partido, como dice el míster. Sí que es cierto que cada vez cuestan más los partidos, vamos teniendo más años, pero soy joven, tengo 32 años, me siento con fuerzas, ganas e ilusión y hasta el día que las piernas, o sienta yo que no soy importante para el equipo, o el club lo decida así, intentaré estar aquí para ayudar en todo lo que sea, como siempre he hecho”.

Koke prefirió no hablar de Vinícius

El centrocampista del Atlético de Madrid aseguró que es “mejor ni mencionar” la polémica en torno al delantero del Real MadridVinícius, al que se enfrentarán la próxima semana en el derbi, y considera que el club ha realizado “un gran esfuerzo” para “poder competir contra los mejores”.

“Yo prefiero no hablar de eso porque luego ponen cosas en mi boca que no son y me empiezan a titular muchas cosas que tampoco son. Prefiero no hablar de ese tema, la verdad. Ha llegado un punto en que es mejor ni mencionarlo. Luego me dicen cosas que no son y no me merezco que mi familia o mucha gente de alrededor lo oiga”, señaló Koke.