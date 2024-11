Manu Trigueros explica su salida del Villarreal en verano

Tras una vida ligada al Villarreal, Manu Trigueros, de 33 años, abandonó en verano el submarino amarillo para iniciar una nueva aventura en el Granada, un movimiento que ahora ha tenido a bien explicar en una entrevista.

Haciendo alusión a Marcelino García Toral, técnico del Villarreal, Manu Trigueros contó en Relevo: “Mi marcha fue muy amistosa, entre los dos. Siempre diré que es un magnífico entrenador. Yo soy una persona bastante fría en las despedidas y no muestro las emociones como otros a la hora de llorar, pero en el vídeo de agradecimiento del Villarreal se me cayeron las lágrimas. Es muy difícil que yo saque esa cara, ¿eh? La vida es así. Hay que hacerse a ella. Cuando vuelva a Villarreal, experimentaré una nueva etapa. De momento, hay que disfrutar de cada momento y cada etapa que nos regala el fútbol”.

Sin Emery, salir del Villarreal pasó a ser una opción para Manu Trigueros

Manu Trigueros aprovechó la ocasión para reconocer que quería ser ‘one club man’: “Sí lo tenía en la cabeza, pero pasé de jugar muchísimo en la etapa de Emery a jugar prácticamente nada. Eso fue un gran cambio. Con 30 o 31 años, pensaba en retirarme en el Villarreal. Entonces, tenía minutos y contaba para Unai. Luego, empezaron los cambios de entrenadores, sufrí un par de lesiones y me costó volver. En el día a día, me sentía muy bien, pero en los partidos no tuve la confianza de los entrenadores ni para jugar un ratito. Ahí, ya es cuando te planteas salir y volver a ilusionarte. Había perdido un poco la ilusión en el Villarreal. En Granada, he generado una nueva junto a mi familia y mis amigos”.