Mikel Merino alude al interés del Atlético de Madrid en su fichaje

Martín Zubimendi no ha sido el único futbolista del Arsenal en hablar del interés que mostró el Atlético de Madrid en su fichaje; en su caso, en 2024, verano en el que abandonó la Real Sociedad tras proclamarse campeón de la Eurocopa con España. Lo ha hecho al ser cuestionado al respecto con motivo del partido de Champions League que enfrentará a su equipo al cuadro colchonero en el Emirates Stadium.

Preguntado en el diario AS por el interés del Atlético de Madrid, Mikel Merino señaló contento de estar en el Arsenal: “Bueno, siempre hay rumores. Siempre hay conversaciones en las ventanas de fichajes. No hay nada nuevo para mí. Sé que en cada ventana siempre hay mucha especulación. Lo que más me enorgullece es estar en esta familia, en este club. Empecé este camino hace un año y estoy muy, muy feliz de estar aquí y de representar a este club”.

¿Por qué Mikel Merino fichó por el Arsenal y no por el Atlético de Madrid?

Echando la vista atrás, el futbolista de 29 años añadió: “La verdad es que fue un verano muy movido con la Selección. Fue difícil mantener toda la concentración donde debía estar, pero, al final, jugando la Eurocopa, lo primero era darlo todo por la Selección y terminar de la mejor manera posible. Y respecto a Mikel Arteta, fue una oportunidad única de jugar en un gran club, buscar una experiencia fuera de casa en la Premier League, que siempre ha sido una Liga que me ha gustado. Volver aquí también era un objetivo que tenía, así que si sumas el nivel que tenía la plantilla en ese momento, el hecho de que el entrenador es uno de los mejores del mundo y la posibilidad de aprender tanto, era una opción que quería tomar”.