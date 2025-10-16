Las 2 opciones españolas para el banquillo de la Real Sociedad

Aunque Sergio Francisco sigue como entrenador de la Real Sociedad, tal y como venimos contando en LAOTRALIGA, el club txuri-urdin ha sondeado a Thiago Motta obteniendo calabazas por parte del que fuera técnico de la Juventus. Así pues, de apostar por un cambio en su banquillo como revulsivo, el conjunto donostiarra se debate ahora entre dos entrenadores españoles como García Pimienta y Luis García Plaza.

Ha sido El Periódico de Aragón el que ha incluido el nombre de este último al de los candidatos a relevar a Sergio Francisco al frente del banquillo de la Real Sociedad. Luis García Plaza, sin equipo desde que el 3 de diciembre de 2024 fuera cesado como entrenador del Deportivo Alavés, ha rechazado recientemente una oferta del Real Zaragoza a la espera de una oferta para volver a dirigir en Primera División. ¿Le llegará dicha oferta de la mano de la Real Sociedad?

García Pimienta, la alternativa de la Real Sociedad a Luis García Plaza

Para que la Real Sociedad mueva ficha por Luis García Plaza es necesario que antes rescinda el contrato de Sergio Francisco, que tiene al equipo en decimonovena posición empatado a 5 puntos con el Girona, que es el colista. De hacerlo, el club txuri-urdín tendrá que decantarse por él y no por García Pimienta. En lo que respecta al técnico catalán, se encuentra sin equipo desde que en abril fuera destituido como entrenador del Sevilla. Anteriormente había dirigido con éxito a la UD Las Palmas, club al que llegó tras haber ido escalando en el Barcelona hasta asumir las riendas de su filial.