Zubimendi alude al interés del Atlético de Madrid en su fichaje

Martín Zubimendi se ha convertido en unas de las revelaciones del Arsenal, club al que llegó este verano procedente de la Real Sociedad. Sin embargo, antes que el conjunto inglés fue el Atlético de Madrid el que quiso cerrar su fichaje, algo por lo que ha sido preguntado el centrocampista de 26 años con motivo del partido de Champions League que enfrentará a su equipo al cuadro colchonero en el Emirates Stadium.

Cuestionado en MARCA por el interés del Atlético de Madrid, Martín Zubimendi respondió: “¿El Atlético? Bueno, no sé, yo estaba muy contento en la Real Sociedad y no quería salir de allí. Así que no sé nada”.

Por su parte, en el diario AS, el internacional español explicó por qué en verano, cuando decidió salir de la Real Sociedad, se decantó por el Arsenal y no por otro equipo como el Atlético de Madrid. “No sé, eso se siente. Una vez que decidí salir de la Real, el Arsenal era un equipo que, por lo que había visto, me venía bien por juego sobre todo. Quería un entrenador muy detallista también y en Arteta, en cuanto hablé con él, lo encontré. Había un equipo muy joven, con mucha pasión, muy compenetrado, con ganas de ganar, y aunque no hayan podido hacerlo eso hace que tengan más ganas aún”, indicó.

Además de para el Atlético, Zubimendi sonó para el Real Madrid

“¿El Real Madrid? No puedo hablar de otros equipos. El Arsenal era el que yo había decidido y fui a muerte con ello. Estamos hablando de clubes muy grandes. Decir que en el Madrid faltaba una pieza como yo es mucho decir porque todos los jugadores que tienen son espectaculares. Y en el Arsenal más de lo mismo. El que estaba aquí en mi posición, para mí es también uno de los mejores en su puesto. Más que nada, el club decidió que necesitaba un cambio y en eso estoy, intentando mejorar al equipo”, concluyó Martín Zubimendi.