Oblak deja en el aire su continuidad en el Atlético de Madrid la próxima temporada

Jan Oblak, recibió su sexto Zamora, un trofeo que espera ganar una vez más. Y es que, pese a tener contrato con el Atlético de Madrid hasta 2028, al ser cuestionado sobre Koke Resurección, prefirió ser prudente en cuanto a su futuro.

Cuestionado por los 700 partidos del capitán rojiblanco, Jan Oblak dijo durante la gala de los premios MARCA del deporte, celebrados en el Real Casino de Madrid: “Es un logro increíble. Mucha gente no es consciente de lo difícil que es”.

Fue entonces, al ser cuestionado por su futuro, cuando el guardameta esloveno señaló: “Los jugadores no siempre decidimos nuestro futuro. Tengo contrato, pero cada verano no se sabe qué va a pasar. Estoy centrado en esta temporada y ojalá lo que venga sea bueno para todos”.

El reto de Oblak con el Atlético de Madrid

Jan Oblak, además, afirmó que su “sueño” de ganar la Liga de campeones “sigue ahí” y que espera “cumplirlo”. También que su reto con el Atlético de Madrid es ganar un título. “Es el reto del año. Llevamos tiempo sin conseguirlos, pero seguimos vivos en todas las competiciones. No hay que desaprovechar momentos y llegar en la mejor forma posible al final. ¿La Champions? Siempre hace mucha ilusión. Es el sueño de todos, pero vamos a por todos los títulos posibles”, aseguró.

Respecto al trofeo Zamora al cancerbero menos goleado de LaLiga EA Sports, aclaró: “Todo mi equipo influye en este trofeo. Nunca eres el menos goleado solo. Todos me ayudan. Es un título colectivo”

“Gracias a todos. Es muy bonito, pero espero no quedarme solo con seis. Quiero conseguir uno más”, agregó.

“Siempre es muy bonito recibir algún premio. Estoy encantado. la pasada fue un temporada bastante buena, pero nunca es la mejor, porque la mejor sería la que viene. Nunca me imaginé ganar tantos zamoras, pero estoy muy contento”, zanjó Jan Oblak.