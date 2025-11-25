El feo gesto por el que Luis de la Fuente ha pedido perdón: “El primer avergonzado soy yo”

Aunque España selló en La Cartuja, frente a Turquía, su billete para el Mundial 2026, Luis de la Fuente acabó enfadado el choque, que terminó con 2-2 en el marcador. Así lo reflejó con un feo gesto hacia el cuarto árbitro, al que no quiso saludar finalizado el encuentro.

Preguntado por dicho desplante una semana después en una entrevista concedida al programa LaZona10 de la cadena mallorquina Fibwi Radio, Luis de la Fuente ha querido pedir perdón. “No me hace sentir nada orgulloso, todo lo contrario. Quiero pedir disculpas públicamente. Habíamos tenido diferentes puntos de vista y tensión durante el partido. Sentí que no se había portado bien conmigo y quise mostrar ese desagrado. Me arrepiento porque ni soy así ni tendría que haberlo hecho”, admitió.

“Tendría que haber hablado con él, pero en ese momento estás a muchas pulsaciones y estás muy caliente. Pides disculpas públicamente porque se vio en televisión y el primer avergonzado soy yo. Hay que dar una imagen, estar a la altura de las circunstancias y responsabilidad, dar ese ejemplo a las muchas personas que están pendientes de nosotros”, señaló Luis de la Fuente.

A Luis de la Fuente le queda “mucho trabajo por hacer”

Tras el empate ante Turquía, Luis de la Fuente echó el balón al suelo y dijo que “quedan muchos meses hasta marzo” hasta la “finalísima ante Argentina” en la que se enfrentarán los vencedores de la Eurocopa y de la Copa América.

El seleccionador aseveró que queda “mucho trabajo por hacer” hasta entonces y que lo prepararán “muy bien para llevar a los mejores jugadores para competir”.