Recomienda a su equipo fichar a Simeone como entrenador

El Manchester United lleva años navegando en tierra de nadie muy lejos de ser el equipo que un día fue. Es por ello por lo que Roy Keane, toda una institución en Old Trafford, no ha dudado en recomendar a Diego Simeone, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2027, como nuevo entrenador.

Con el fichaje del técnico argentino, Roy Keane buscaría un “caos positivo” con el que revolucionar el conjunto inglés. Si bien Diego Simeone lleva 14 años al frente del Atlético de Madrid, recientemente Andrea Berta ponía rumbo al Arsenal, algo a lo que hizo alusión el exfutbolista irlandés en Stick in Football. “Lo llevo diciendo desde hace años, me gustaría que Simeone, del Atlético de Madrid, fuera al Manchester United. Me gustaría verlo allí. Sé que su amigo (Andrea Berta) se ha ido al Arsenal. Creo que causaría un caos, pero un caos positivo. Lo revolucionaría todo. No hay garantías, pero me gustaría verle por su personalidad, su trayectoria”, declaró Roy Keane.

Al igual que Simeone en el Atlético, Rúben Amorim termina contrato con el Mancher United en 2027

Jim Ratcliffe, uno de los dueños mayoritarios del Manchester United, ha dado un plazo de tres años a Rúben Amorim para demostrar que es “un gran entrenador”.

Rúben Amorim, que llegó al Manchester United en noviembre del año pasado, llevó al equipo a acabar decimoquinto la temporada pasada, su peor clasificación desde la 1973-1974, mientras que este curso suma tres derrotas en liga, no participa en Europa tras perder la final de la Europa League contra el Tottenham y ha quedado eliminado de la Copa de la Liga contra el Grimsby Town, un equipo de League Two (Cuarta división).

Tras casi un año en el cargo y al no funcionar el sistema de Rúben Amorim, que no ha ganado dos partidos seguidos desde su llegada, han surgido especulaciones sobre el futuro del portugués que Jim Ratcliffe ha atajado en el podcast Times' The Business. “Rúben tiene que demostrar que es un gran entrenador a lo largo de tres años”, sentenció el dueño de INEOS y de cerca de un 30% del Manchester United.